الإمارات.. حريق هائل في سوق بإمارة عجمان

الخليج 365
اندلع حريق هائل، الأربعاء، داخل سوق في إمارة عجمان بالإمارات.
وقالت إدارة الدفاع المدني في عجمان في بيان، إن فرقها "تتعامل مع حريق متطور في سوق عجمان الشعبي".
وأضافت أنه "يتم حاليا التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان".
ولفتت إلى أنها "ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر ذلك".
ولم تتضح على الفور سبب الحريق أو حجم الخسائر المادية، وما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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