انفجار بيروت يوقف محطة تحويل الكهرباء الرئيسة

جعفر قاسم /الخليج 365



دمر الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، الثلاثاء، محطة تحويل الكهرباء الرئيسة في العاصمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة، الأربعاء.



وقالت الوزارة في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "أدى الانفجار الهائل الذي حصل بالأمس في مرفأ بيروت إلى دمار كلي في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا عن الخدمة".



وأوضحت الوزارة أنه "بنتيجة ذلك، وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهودهم، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدويا انطلاقا من محطة بصاليم، للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة اعمال الانقاذ".



وأدت قوة الانفجار، إلى خروج محطة التحويل الرئيسة في الأشرفية (شرق العاصمة) عن الخدمة، "وما زالت حتى الساعة تفاديا لحصول أية احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين".



وأكدت أن فرق الصيانة، باشرت العمل على مسح الأضرار تمهيدا للبدء بالإصلاحات الضرورية، بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت.



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ويعاني لبنان أصلا من أزمة كهرباء حادة، تؤدي إلى انقطاعات متكررة ولساعات طويلة يوميا.



وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".



والأسبوع الماضي، قطع عشرات المحتجين اللبنانيين، عددا من الطرق في مناطق مختلفة في البلاد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وتردي الأوضاع المعيشية.



وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، وسط شح في مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة اللبنانية.



وأزمة الكهرباء هي أحد أبرز ما يعانيه لبنان من الأزمة الاقتصادية التي تخيم عليه، مما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

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