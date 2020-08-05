الهلال يهزم النصر برباعية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في اقتناص فوز كبير على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 34 بعد انطلاقة من سالم الدوسري، وعرضية من البريك لتصل الكرة للإيطالي ويسددها في مرمى النصر.

وأدرك سلطان الغنام هدف التعادل للنصر قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من جوليانو، وتسديد الكرة بقوة في مرمى عبدالله المعيوف لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة الـ54 من عمر الشوط الثاني، سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الهدف الثاني، من ركلة جزاء لصالح، بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد سقوط سيباستيان جيوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل كارلوس إدواردو، الهدف الثالث في الدقيقة 60، واختتم حفلة أهداف الهلال غوميز في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة عزز الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، بـ 45 نقطة، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة، التي يسدل الستار على منافساتها في 9 سبتمبر المقبل.