”ابن زامل“ عريساً في بلقرن 

الخليج – صالح بن دايل : احتفلت أسرة ”آل زامل” في بلقرن مساء أمس الثلاثاء ؛ بزواج ابنها أحمد بن عبدالله بن محسن القرني من كريمة علي بن صالح القرني . أقيم الحفل بحضور عدد من وجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء والمهنئين . “صحيفة الخليج الإلكترونية“ تتقدم بأرق التهاني والتبريكات للعريس متمنية له حياة زوجية سعيدة .

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