شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تنهي تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت “إدارة تعليم الرياض” أن الأسبوع القادم ستبدأ خطة التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ثم الثانوية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.