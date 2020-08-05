"الصبر صفحة ذهبية تضاف إلى لبنان"... خامنئي يعلق على انفجار بيروت

ذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خامنئي أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان ومواساته لشعبه بعد وقوع الانفجار الهائل الذي هزّ ميناء بيروت وأوقع الآلاف من القتلى والجرحى.

© REUTERS / POOL

وقال خامنئي في برقية وجهها اليوم بهذه المناسبة: "إننا نؤكد مواساتنا للمواطنين اللبنانيين الأعزاء، ووقوفنا إلى جانبهم بهذه الكارثة المؤلمة في انفجار ميناء بيروت، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من الناس وإلحاق خسائر كبيرة".

Advertisements

وأضاف المرشد الإيراني الأعلى أن الصبر في مواجهة هذا الحادث صفحة ذهبية أخرى تضاف إلى مفاخر لبنان.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.