الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن "إهانات بالغة"

وجاء في البيان: "لقد ظلت القوات المسلحة السودانية وعبر تاريخها الطويل وفية لشعبها وعند واجبها المقدس حماية الوطن والدفاع عنه، تحتفظ بإرث ذاخر بالبطولات والتضحيات يعبر عن وحدتها وتماسكها وقوميتها، صماما لأمان هذا الشعب الكريم وظل أبناؤها وقادتها منارات سامقة في فضاء الوطن يتزاحمون بالأكتاف في ميدان سقف البذل والعطاء فيه الدماء والمهج والأرواح".

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وتابع البيان "في الآونة الأخيرة وفي أعقاب الموقف السياسي الذي مرت به بلادنا والذي أسهمت القوات المسلحة في تشكيل ملامحه بإنحيازها المطلق لإرادة الشعب وصناعة التغيير والمشاركة في المؤسسات التي تحكم الانتقال إلى مرافئ الديمقراطية والسلام برزت بعض الأصوات النشاز والتي قطعا لا تعبر عن مكنون القوات المسلحة في وجدان هذا الشعب الأبي".

وأضاف البيان "حاولت هذه الأصوات التقليل من شأن القوات المسلحة والانتقاص من قدرها والتشكيك في ولائها للوطن. وفي المقابل القوات المسلحة بحكمتها وإدراكها ترفعت بكيانها وقيادتها عن الرد على مثل هذه الأصوات ليس إذعانا ولا ضعفا ولكن صوناً لكرامتها وعزتها من الإنزلاق خلف هذه الدعاية المغرضة التي هدفها تفكيك الوطن".

وأكمل البيان "إلا أن الأمر بلغ ذروته بإهانة مباشرة وإساءة بالغة لرتبة رفيعة هي الأعلى في هرم القوات المسلحة المتمثلة في شخص الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي هو من رموز هذه المؤسسة العريقة وبصفته الأخرى يمثل الدولة في أعلى مستوياتها مجلس السيادة الإنتقالي ورغم ذلك تعرض للإساءة بألفاظ نابية وعنصرية وجارحة في حقه وحق القوات المسلحة".

وأتم البيان "القوات المسلحة بقيادتها في كل المستويات وجميع منسوبيها تستنكر ما حدث بأغلظ العبارات وتؤكد أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من شارك في هذا الأمر وهم معلومين بالضرورة".