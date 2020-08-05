شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ولاتفيا تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى خلال اتصالاً هاتفيً، اليوم الأربعاء ، مع وزير خارجية لاتفيا السيد إدجارس رينكيفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها،

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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