شكرا لقرائتكم خبر عن أولى طائرات الطوارئ الروسية تحط فى بيروت حاملة مساعدات عاجلة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت فى مطار بيروت أولى طائرات وزارة الطوارئ الروسية حاملة مساعدات عاجلة للبنان، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة فى إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئة حماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.

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وأضافت الوزارة أن، "خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه فى إطار عملية إنسانية إلى بيروت، لتقديم المساعدة فى إزالة عواقب الكارثة التى وقعت أمس. وستحمل الطائرات مستشفى متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم تزويد كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل الوقاية الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائى المتعلق بكوفيد-19.