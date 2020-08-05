موريتانيا توقع اتفاقيتين مع فرنسا لدعم النظام الوطنى للحماية الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الاقتصاد الموريتانى عبد العزيز ولد الداهى مع سفر فرنسا فى نواكشوط روبير مولييه ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية زليخة بو عبد الله، اتفاقيتى تمويل لدعم النظام الوطني التكيفي للحماية الاجتماعية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذا النظام الوطني مُنفذ من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تٱزر) و الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية.

وأضافت أن الاتفاقية الأولى تبلغ 5 ملايين يورو موجهة لتمويل 50 ألف أسرة تُضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت مؤخرًا من تحويلات نقدية وعينية، موضحة أن الاتفاقية الثانية تزيد على الاتفاقية الأولى بمليون يورو وهي خاصة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية من خلال دعم قدرات القابلات وتوفير بنك للدم الآمن على مستوى المحافظات المستهدفة وكذلك تأهيل المركز الوطني لنقل الدم في نواكشوط.

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