شكرا لقرائتكم خبر عن البحرينية نعيمة القصير: سعيدة لتولى منصب ممثل الصحة العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيّنت منظمة الصحّة العالمية الدكتورة البحرينية نعيمة حسن القصير ممثّلة عن المنظمّة فى مصر، وعبّرت نعيمة القصير فى اتصال مع صحيفة الأيام عن سعادتها بالمنصب الجديد، وقالت: "أنا سعيدة لتولى منصبى فى جمهورية مصر العربية، وأشعر بالحماس لاستكمال ما تم تحقيقه لتحقيق مبدأ الصحة، للجميع ولجميع الشعب المصرى وتعزيز الصحة والأمن الصحى من أجل التنمية والرفاهية للجميع دون أى تمييز".

واستقبلت وزير الصحّة المصرية الدكتورة هالة زايد أمس الثلاثاء بديوان عام الوزارة الدكتورة نعيمة القصير، بالإضافة إلى الممثّل السابق عن المنظمة الدكتور جون جبور.

جدير بالذكر أنّ نعيمة القصير شغلت منصب ممثلة بالنيابة ل‍منظمة الصحة العالمية فى مصر من 2010 إلى 2013، بالإضافة إلى عملها كمساعدة للمدير الإقليمى للمنظمة فى ذلك الوقت.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "نعيمة" لديها أكثر من ثلاثين عاما من الخبرة على المستوى القُطرى والإقليمى والدولى فى مجالات النظام الصحى والعمل الإنسانى والتنموى بتوجيه من دستور منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة والأمن الصحى بمسؤولية.

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نعيمة القصير حاصلة على دكتوراه فخرية فى العلوم (DSci) من جامعة غلاسكو كاليدونيان، اسكتلندا، المملكة المتحدة عام 2005؛ وقد منحها جلالة ملك البحرين الجائزة الأولى للكفاءة فى ديسمبر 2016.

وحصلت على جائزة القيادة فى المسؤولية الاجتماعية من الشبكة الإقليمية العربية للمسؤولية الاجتماعية فى العالم العربى فى الكويت عام 2018. عملت كممثلة لمنظمة الصحة العالمية فى العراق بين 2003 و2010، وقادت الأزمة الليبية كممثلة لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثمانية أشهر.

وأشارت المنظمة إلى أن نعيمة كانت مفيدة فى ضمان التنسيق الكامل بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية للعمل مع استراتيجيات وخطط مساعدة واضحة لقطاع الصحة والتنمية.

وقبل ذلك، تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كرئيسة لعالم التمريض والقبالة فى المكتب الرئيسى فى جنيف من 1999 إلى 2003.