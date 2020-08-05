شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بسوق ⁧‫عجمان‬⁩ الشعبى بالمنطقة الصناعية بالإمارات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق شعبى فى المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، فيما تحاول فرق الدفاع المدني إخماد الحريق. وذكرت صحفية "البيان" الإماراتية، أن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح حريقاً متطوراً في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

حريق في الإمارات (1) كما أكدت إدارة الدفاع المدني بعجمان بأن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح حريقا متطورا في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، بحسب الإمارات اليوم. Advertisements وأشارت إدارة الدفاع المدني، إلى أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والاطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره. وبينت أنه حاليا يتم التعامل معه من قبل جميع المراكز التابعة لادارة الدفاع المدني بعجمان وعددها 4، لافتة إلى أنها ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر لذلك.

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