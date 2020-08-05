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«التعليم» تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي من خلال خدمة النقل المدرسي في نظام نور للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

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وأهابت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي التي توفرها شركة تطوير للخدمات التعليمية بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني.

وقد خصصت الشركة الرقم المجاني (8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة.

وأضافت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنه يمكن التواصل أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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