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تغريم 150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات بمكة 

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات بمكة  والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، تغرّيم 150 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كوفيد 19”.

وأوضحت شرطة منطقة مكة، في بيان لها، أنه تم تغريم كل منهم بواقع 1000 ريال لكل مخالف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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