شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، تغرّيم 150 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأوضحت شرطة منطقة مكة، في بيان لها، أنه تم تغريم كل منهم بواقع 1000 ريال لكل مخالف.
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