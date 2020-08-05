شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة في «واتساب» توقف مشكلة مزعجة لمستخدميها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يلجأ البعض إلى خيار كتم صوت إشعارات رسائل واتساب المزعجة، وخاصة إذا كانوا مشتركين في عدد كبير من المجموعات ويتلقون الكثير من الرسائل على مدار الساعة.

وحتى الآن لم يوفر التطبيق المملوك لشركة واتساب للمستخدمين سوى القدرة على إيقاف صوت الإشعارات لمدة 8 ساعات أو أسبوع أو لمدة عام كامل. وعند تطبيق هذا الإعداد، لن تتلقى أي صوت للإشعارات عندما تردك رسالة على واتساب.

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لكن الإصدار الجديد قد يحمل تعديلاً على هذه الميزة، من خلال تمكين المستخدمين من كتم الإشعارات بشكل دائم، وبدلاً من عودة الإشعارات بعد عام وهي أقصى مدة لكتم صوت الإشعارات حالياً، ستتوقف الإشعارات إلى الأبد.

وحتى يتم تطبيق هذا التحديث، سيكون على المستخدمين تجديد كتم صوتواتسابلأحد المستخدمين من خلال الذهاب إلى صفحته ومن ثم عرض جهة الاتصال، وتفعيل خيار كتم الإشعارات.

ويمكن تطبيق نفس الخطوات لكتم إشعارات المجموعة، من خلال الدخول إلى صفحة المجموعة، ومن ثم الذهاب إلى معلومات المجموعة وتفعيل خيار كتم الإشعارات.

وكما هو الحال دائماً لا يوجد ضمان بأن الميزات التي يتم اختبارها في أحدث إصداراتواتسابسيتم طرحها لملياري مستخدم حول العالم، حيث تقوم الشركة باختبار عدد من الميزات التي لا يتم اعتمادها بالضرورة في تحديثات التطبيق، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.