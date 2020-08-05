صور الأقمار الصناعية تظهر ما آل إليه مرفأ بيروت

نشرت وكالة "فرانس برس" صورتين ملتقطتين بالأقمار الصناعية، تظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت عقب الانفجار الذي تعرض له.

© REUTERS / Mohamed Azakir

وقالت الوكالة إن صورا من الأقمار الصناعية تُظهر كيف يبدو مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، الذي هزّ العاصمة اللبنانية.

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ويظهر في الصور كيف أن المرفأ تدمر بصورة كاملة تقريبا، حيث يظهر في الصور مجموعة من المباني اختفت تماما عقب الانفجار.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

​وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.