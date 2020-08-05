نشرت وكالة "فرانس برس" صورتين ملتقطتين بالأقمار الصناعية، تظهر حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت عقب الانفجار الذي تعرض له.
© REUTERS / Mohamed Azakir
وقالت الوكالة إن صورا من الأقمار الصناعية تُظهر كيف يبدو مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، الذي هزّ العاصمة اللبنانية.
ويظهر في الصور كيف أن المرفأ تدمر بصورة كاملة تقريبا، حيث يظهر في الصور مجموعة من المباني اختفت تماما عقب الانفجار.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور الأقمار الصناعية تظهر ما آل إليه مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.