وصول طائرة المساعدات الروسية إلى مطار بيروت حاملة مساعدات طبية ومستشفى ميدانيا

وتحمل الطائرة الروسية مساعدات طبية ومستشفى ميدانيا لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس الثلاثاء.

وستصل طائرة روسية ثانية مساء اليوم الأربعاء.

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق، إرسال طائرة مساعدات روسية من طراز "إيل-76" تحمل على متنها مستشفى متنقلا إلى بيروت التي شهدت انفجارا ضخما أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "لقد أقلعت أول طائرة متجهة إلى بيروت من مطار جوكوفسكي"، موضحا أنه "من المقرر مغادرة الطائرات الأربع الأخرى في الأيام المقبلة".

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هذا وتم تجهيز المستشفى الجوي المتنقل بوحدات الإنعاش والجراحة والاستشارات والتشخيص بما في ذلك وحدات الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية وتخطيط القلب بالإضافة لبنك الدم.

وتم تصميم المستشفى بسعة 50 سريرًا ويمكنه العمل بشكل مستقل لمدة 14 يومًا. كما تستوعب وحدة العناية المركزة من ستة إلى عشرة أسرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الوزارة عن عزمها إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار، بالإضافة إلى إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا" وملابس ووسائل للوقاية.