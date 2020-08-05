وأشار إلى أن الصليب الأحمر واجه صعوبات كبيرة أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن "فرق الصليب الأحمر يعملون على الأرض وفي مراكز إسعاف لمساعدة أي محتاج، ولكن الضغط خف عن أمس".
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وختم كتانة قائلاً: "لم أر بحياتي مثل هذا الانفجار، مرعب جداً".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.
وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.
وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": 4 آلاف مصاب وأكثر من 100 قتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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