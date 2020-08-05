وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": الحكومة اتخذت قرارا بإعادة إعمار بيروت

وأشار إلى أن: "مجلس الوزراء اتخذ قرارات اليوم الأربعاء، بإعادة إعمار بيروت لما كانت عليه، وبالنسبة للعائلات التي لا تزال تحت وقع الصدمة سيتم تأمين كل ما يلزم من مسكن ومأكل وطبابة لكل الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الفاجعة".

وأكد مشرفية أن التحقيقات ستظهر أسباب الانفجار، وكل شخص كان له علاقة بهذا الموضوع اتخذ القرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية في الوقت الحاضر لحين انتهاء التحقيق، وأي شخص له علاقة أو ورد اسمه بأية طريقة من الطرق، خزن، أو حرس، أو كان مسؤولاً عن المتابعة لهذا الأمر سوف يساءل".

ولفت مشرفية إلى أن المسح قائم لرصد حجم الخسائر، "بيروت كلها متضررة، منطقة جغرافية كبيرة والضرر كبير، وتم تكليف هيئة الإغاثة مع الجيش اللبناني لتقييم الأضرار حتى تتم المعالجة".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.