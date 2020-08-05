كان مسرح الانفجارات في منطقة الميناء يوم أمس الثلاثاء، وقال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها وتخزينها هناك منذ سنوات.
وقال رئيس الوزراء إن 2750 كغ من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
فيما يلي تسلسل زمني للانفجارات في لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 بشاحنة ملغومة في بيروت، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية.
- 24 يناير/ كانون الثاني 2018: انفجرت قنبلة في مدينة صيدا اللبنانية، مما أدى إلى إصابة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير سيارته.
- 12 يونيو/ حزيران 2016: انفجرت قنبلة أمام مقر بنك بلوم اللبناني في وسط بيروت، متسببة في وقوع أضرار لكن دون سقوط قتلى، حسبما قال وزير الداخلية.
© REUTERS / Mohamed Azakir
- 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: لاقى 43 شخصا على الأقل حتفهم وأُصيب أكثر من 240 في تفجيرين انتحاريين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما بمنطقة سكنية مزدحمة في الضواحي الجنوبية لبيروت.
- 2 يناير/ كانون الثاني 2014: أسفر انفجار سيارة ملغومة عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في مقر "حزب الله" بجنوب بيروت.
- 24 يونيو/ حزيران 2014: قُتل ضابط أمن عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في بيروت.
- 27 ديسمبر/ كانون الأول 2013: قُتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح، في انفجار ضخم بالعاصمة بيروت.
- 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013: هز تفجيران انتحاريان مجمع السفارة الإيرانية في لبنان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا بينهم الملحق الثقافي الإيراني.
- 15 أغسطس/ آب 2013: لاقى 20 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 212 بجروح عندما انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من مقر لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
© AP Photo / Hussein Malla
- 9 يوليو/ تموز 2013: هز انفجار ضخم بسيارة مملوءة بالمتفجرات معقلا في بيروت لـ"حزب الله"، مما أدى إلى إصابة 53 شخصا بجروح.
- 25 يناير/ كانون الثاني 2008: أودى انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات بحياة ضابط في مخابرات الشرطة كان مشاركا في التحقيق في الاغتيالات في لبنان، وذلك في هجوم على ضاحية ببيروت.
- 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2007: أسفر انفجار ما يشتبه في أنها سيارة ملغومة قرب بيروت عن مقتل ضابط كبير في الجيش كان بين المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادته.
- 13 يونيو/ حزيران 2007: قُتل النائب وليد عيدو وخمسة آخرون في انفجار سيارة ملغومة بالقرب من ناد على الشاطئ في بيروت.
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