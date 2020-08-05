كان مسرح الانفجارات في منطقة الميناء يوم أمس الثلاثاء، وقال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها وتخزينها هناك منذ سنوات.

وقال رئيس الوزراء إن 2750 كغ من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

فيما يلي تسلسل زمني للانفجارات في لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 بشاحنة ملغومة في بيروت، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية.