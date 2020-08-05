رغم تجاهل بيروت وبوساطة أممية… إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات إلى لبنان 

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تصر على إرسال مساعدات إنسانية للحكومة اللبنانية، وبأنها تجري اتصالات دولية وأممية بهذا الشأن، لنقل مساعدات إلى لبنان عبر الأمم المتحدة.

ونقلت القناة العبرية عن لسان مصدر بقوات اليونيفيل الدولية، أن القوات نقلت طلب إسرائيل إلى الحكومة اللبنانية، ولكن الأخيرة لم ترد، حتى الآن.

وسبق أن عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقديم مساعدات إنسانية للحكومة اللبنانية، بعدما نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، قدم فيها التعازي إلى الشعب اللبناني، باسم الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "قد حلت أمس كارثة كبيرة جدا على لبنان. نحن جاهزون لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان، كبشر إلى بشر".

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وفي سياق متصل، عرضت إسرائيل على لبنان استقبال جرحى انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية أمس، لعلاجهم وإعادتهم إلى بلدهم مرة أخرى.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.