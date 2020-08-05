شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الخاصة بلبنان: تأجيل الحكم فى قضية اغتيال رفيق الحريرى لـ18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إنها ستؤجل النطق بالحكم فى المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذى وقع فى 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى إلى 18 أغسطس آب، وذلك فى أعقاب الانفجار الكبير الذى وقع فى مرفأ بيروت أمس.

وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم يوم الجمعة الموافق السابع من أغسطس فى القضية التى يُحاكم فيها أربعة أشخاص متهمين بتدبير تفجير 2005.