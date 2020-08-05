شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: جاليتنا فى بيروت بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية السودانية بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض اي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت.

وقالت الخارجية السودانية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء- إن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.