السودان.. مصرع 10 وانهيار 3.380 منزلا جراء السيول منذ يوليو

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365



أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 10 وفيات منذ يوليو/ تموز الماضي.



وقالت وزارة الداخلية، في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن جملة الأضرار جراء السيول في كل أنحاء البلاد بلغت منذ يوليو وحتى اليوم 10 وفيات و3 إصابات.

وأضافت أن السيول أدت أيضا إلى انهيار 3.380 منزلا، بينها 1.872 انهيارا كليا، و1.508 أخرة انهارت جزئيا.



وأشارت إلى تضرر 29 مرفقا (تعليميا ومساجد) و28 متجرا ومخزنا جراء السيول منذ الشهر الماضي.



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ودعت وزارة الداخلية القاطنين قرب مجاري السيول إلى توخي الحيطة والحذر.

وينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق "شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.