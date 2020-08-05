"نكبة بيروت".. رؤساء حكومات سابقون يطالبون بتحقيق دولي

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

دعا رؤساء حكومات سابقون في لبنان، الأربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت، الذي وصفوه بـ"النكبة".

وأسقط انفجار في أحد مستودعات المرفأ، الثلاثاء، 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الخليج 365.

وعقد رؤساء الحكومات السابقون، سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا في منزل الحريري وسط بيروت.

ودعا المجتمعون، في بيان تلاه السنيورة، "الأمم المتحدة أو الجامعة العربية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى".

وتفيد تقديرات أولية بأن ما حدث هو انفجار مستودع في المرفأ كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

ووعد كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، وأعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام.

وطالب رؤساء الحكومات السابقون "الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتعاون للحفاظ على مسرح الجريمة".

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وشددوا على أنه "لا خيمة (حصانة) على أحد، وكلّ من تثبت مسؤوليّته يجب أن يخضع للمحاسبة".

ووصفوا الانفجار بـ"الرهيب وغير المسبوق"، واعتبروا أن "هذه النكبة أدت إلى انهيار كبير في ثقة اللبنانيين بالحكومة".

وعادة ما تُستخدم لفظة "النكبة" للإشارة إلى قيام دولة إسرائيل، عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتتولى حكومة دياب السلطة منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وقالوا إن "بيروت الصامدة ما زالت تعاني منذ أكثر من عقود من سلاسل لا ‏تنتهي من التدمير والتنكيل لتُنكب اليوم من جديد بنكبة ما بعدها نكبة، والتي كان بالإمكان تفاديها ‏لولا فقدان القيادة والتبصر والإرادة".

وقدّر محافظ بيروت، مروان عبود، القيمة المبدئية لأضرار الانفجار بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ووقع الانفجار قبيل صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.