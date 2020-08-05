رئيس "فيفا" على تويتر: متضامنون مع لبنان في جرحه

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، الأربعاء، تضامنه مع الشعب اللبناني بعد انفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت، وخلف 113 قتيلا وآلاف المصابين.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر.

وقال إنفانتينو: "الصور والأخبار من بيروت ملأتنا بالحزن.. قلوبنا مع كل الضحايا وكل من تأثر بهذه المأساة الرهيبة.. مجتمع كرة القدم كله يقف بجانب شعب لبنان".

وأعرب عدد كبير من نجوم الرياضة العالميين عن تضامنهم مع الشعب اللبناني، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان على رأس المتضامنين، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والظاهرة البرازيلي رونالدو، وسائق الفورمولا 1 في فريق فيراري شارل لوكلير.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسفر وفق أرقام رسمية غير نهائية، عن سقوط 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت تقديرات أولية بأن سبب الحادث هو حريق وصل إلى مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.