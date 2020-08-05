رسالة غزة إلى بيروت: كوني قوية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين داخل قطاع غزة، الأربعاء، في وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني، بعد الانفجار الدامي الذي وقع في مرفأ بيروت.



ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها حركة "حماس"، وسط مدينة غزة، العلمين اللبناني والفلسطيني، ولافتات تضامنية مع بيروت منها "رحم الله ضحايا انفجار بيروت"، و"من فلسطين إلى لبنان الجرح واحد"، و"بيروت كوني قوية".



وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، خلال كلمة له على هامش الوقفة: "نقف اليوم تضامنا مع أهلنا في لبنان، جراء الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت".



وأضاف أن "الوقفة تأتي وفاء لأهلنا في لبنان الذين وقفوا بجانب شعبنا وقضيتنا الفلسطينية".



ولفت قاسم إلى أن "كل مقدرات حماس في لبنان مسخرة لهم حتى يخرج أهلنا من هذه الكارثة".



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وشدد على أن لبنان فلسطين تربطهما "علاقة أخوة وعروبة، وسنقف دوما مع الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة الأليمة".

ودعا قاسم، جميع دول العالم إلى "مساندة لبنان لتجاوز أزمته التي حلت به".

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسفر وفق أرقام رسمية غير نهائية، عن سقوط 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت تقديرات أولية بأن سبب الحادث هو حريق وصل إلى مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.



وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

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