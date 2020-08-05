"الإغاثة التركية" تباشر إنقاذ ضحايا انفجار بيروت

إسطنبول/الخليج 365

بيان هيئة الإغاثة التركية (İHH): في المرحلة الأولى باشر طاقم إسعاف تابع للهيئة في مساعدة نقل جرحى وقتلى الانفجار إلى المشافي.

- تشكيل فريق للبحث والإنقاذ مع الشركاء في المنطقة.

- سيتم توصيل وجبات ساخنة إلى العائلات التي تضررت منازلها في المنطقة.

- إطلاق حملة لجمع تبرعات لتضميد جراح الشعب اللبناني

باشرت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الإغاثة التركية (İHH)، في أعمال البحث والإنقاذ والمساعدة غداة انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الهيئة في بيان، الأربعاء، أن طاقم الإسعاف التابعة لها باشر في المرحلة الأولى نقل جرحى وقتلى الانفجار إلى المشافي، لافتا إلى تشكيل فريق للبحث والإنقاذ مع شركائها في المنطقة.

وقالت الهيئة في البيان: "الاستعدادات مستمرة لتوفير المستلزمات اللازمة في المستشفيات، كما سيتم توصيل الوجبات الساخنة التي يتم إعدادها في مطبخ إلى العائلات التي تضررت منازلها في المنطقة خلال النهار، ويستمر إعداد 1200 وجبة طعام، وتوفير الدعم في إصلاح المنازل المتضررة، وتسليم المساعدات الغذائية والنقدية في نطاق مساعدات الطوارئ".

وأكد البيان أن فرق الهيئة ستزيد من عملها في المنطقة حسب الحاجة وستستمر في الوقوف بجانب الشعب اللبناني حتى نهاية الأزمة.

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وعلاوة على ذلك، أشار البيان إلى إطلاق الهيئة حملة طارئة لجمع تبرعات لتضميد جراح الشعب اللبناني.

وأضاف البيان: "يمكن لفاعلي الخير الذين يريدون مساعدة الشعب اللبناني التبرع بخمس ليرات تركية عبر إرسال رسالة نصية تحمل عبارة عاجل (ACIL) إلى الرقم 3072. ولمن يريد التبرع بالمزيد يمكنه إجراء ذلك من خلال موقع IHH أو كتابة كلمة لبنان (LÜBNAN) والتبرع عبر الحسابات المصرفية للهيئة".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت تقديرات أولية أن سببه احتواء أحد مستودعات المرفأ "مواد شديدة الانفجار".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

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