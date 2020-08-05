رئيس "قبرص التركية" يعزي لبنان في ضحايا الانفجار

لفكوشا / الخليج 365

قدم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، تعازيه إلى الشعب اللبناني في ضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها أقنجي، الأربعاء، قال فيها إن "الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت، ووصل دوي صوته حتى جزيرة قبرص، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح".

وأضاف "باسمي واسم كافة القبارصة الأتراك، أتقدم بالتعازي لأسر وأقارب ضحايا الانفجار، وأرجو الشفاء العاجل للجرحى".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

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