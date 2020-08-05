شنطوب يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

أنقرة / الخليج 365

قدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، تعازيه إلى نظيره اللبناني نبيه بري، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم الدعم إلى بيروت عقب انفجار مرفأ المدينة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة البرلمان، أن شنطوب أعرب في اتصال هاتفي مع بري، عن حزنه لتلقيه نبأ وقوع ضحايا وجرحى جراء الانفجار.

وأضاف أن تركيا وقفت دائما إلى جانب لبنان، وهي مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة بكل ما لديها من إمكانات، وفي كل المجالات اللازمة لتخطي هذه المحنة الصعبة.

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بدوره، قال بري إن معظم بيروت تعرضت لأضرار جراء الانفجار، وقدم شكره لشنطوب، مضيفا أن الصداقة والأخوة تظهر في أوقات المحن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.



والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.