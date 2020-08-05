التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القادسية والخليج

- 1/2
- 2/2
سيطر التعادل بين فريق القادسية والخليج 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.
وتقدم الخليج عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد باسعيد، وعادل للقادسية صامويل سارفو (لاعب الخليج بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 59.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 50 نقطة والخليج إلى 31 نقطة.
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