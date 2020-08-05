شكرا لقرائتكم خبر عن 373 ألف ريال غرامة لمخالفين بسبب عدم ارتداء الكمامة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (373) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة. وأوضح متحدث الشرطة أنه تم تغريم المخالفين مبلغ (1000) ريال لكل واحد منهم.

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