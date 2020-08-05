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شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من ثغرة في «تويتر».. حدث التطبيق فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي، من ثغرة في تطبيق تويتر عبر نظام أندرويد، ناصحا بتحديث التطبيق فورا.
ونشر الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، نص رسالة الدعم الفني بشركة تويتر، وجاء فيها: “أصلحنا مؤخرا ثغرة أمنية ناتجة عن مشكلة Android Security الأساسية مع الإصدارين 8 و9 من نظام التشغيل أندرويد”.
وأضافت الشركة في رسالتها أنه ليس لدينا دليل على أنه تم استغلالها، ولكن نتوخى الحذر، سيطلب من بعض المستخدمين على أندرويد تحديث تطبيق تويتر.
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