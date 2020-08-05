شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من ثغرة في «تويتر».. حدث التطبيق فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من ثغرة في تطبيق تويتر عبر نظام أندرويد، ناصحا بتحديث التطبيق فورا.

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ونشر الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، نص رسالة الدعم الفني بشركة تويتر، وجاء فيها: “أصلحنا مؤخرا ثغرة أمنية ناتجة عن مشكلة Android Security الأساسية مع الإصدارين 8 و9 من نظام التشغيل أندرويد”.

وأضافت الشركة في رسالتها أنه ليس لدينا دليل على أنه تم استغلالها، ولكن نتوخى الحذر، سيطلب من بعض المستخدمين على أندرويد تحديث تطبيق تويتر.