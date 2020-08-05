نجوم كرة القدم يتضامنون مع ضحايا انفجار بيروت

ونشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة للعلم اللبناني في حسابه بتطبيق "إنستغرام"، كُتب عليه "صلوا من أجل لبنان"، وهو الهاشتاغ الذي انتشر بشكل واسع في الساعات الأخيرة (#PrayForLebanon).

ووجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان رسالة دعم لضحايا الانفجار، وغرّد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "كل صلواتي تذهب إلى ضحايا هذا الانفجار في بيروت".

​كذلك نشر النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة مقتضبة كتب فيها كلمة "بيروت" مع رمز للعلم اللبناني وعلامة القلب، فيما نشر زميله الفرنسي إيميريك لابورت، نفس الكلمة مع رمزين تعبيريين يرمزان إلى الحب والتضامن.

​وعبر حسابه في موقع "تويتر" نشر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا الإيطالي صورة معبرة للعلم اللبناني، توسطه شجرة الأرز الشهيرة، بينما كُتب في أعلاها وأسفلها باللغة العربية وباللون الأحمر "كلنا بيروت".

​ونشر النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" صورة للحظة الانفجار، مع رمزين تعبيريين يرمزان إلى البكاء والدعوات للضحايا.