ماذا قال نتنياهو عن انفجار بيروت؟

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، قدم فيها التعازي إلى الشعب اللبناني، باسم الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "قد حلت أمس كارثة كبيرة جدا على لبنان. نحن جاهزون لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان، كبشر إلى بشر".

وفي سياق متصل، عرضت إسرائيل على لبنان استقبال جرحى انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية أمس، لعلاجهم وإعادتهم إلى بلدهم مرة أخرى.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.