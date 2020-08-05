فيديو جديد من زاوية قريبة جدا من موقع الانفجار في مرفأ بيروت

ويظهر المقطع الذي التقطه أحد المواطنين من شرفة منزله تفاصيل مراحل الانفجار، بينما كانت زوجته تحذره وتطالبه بالدخول إلى المنزل.
ولحظة حدوث الانفجار سقط الرجل أرضا، مما تسبب بطيران الهاتف الذي كان يستخدمه للتصوير قبل انقطاع الصورة.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
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