جراحون عراقيون يصلون إلى بيروت لتقديم الدعم... صور

وأضاف المعموري، أن الكادر الطبي العراقي الذي توجه على متن الطائرة، لتقديم الدعي الصحي، للمصابين إثر انفجار بيروت يوم أمس الثلاثاء، مكون من 15 طبيبا جراحا.

© Photo / Iraqi Ministry of Health جراحون عراقيون يصلون بيروت لتقديم الدعم، لبنان 5 أغسطس 2020

وأضاف المعموري، أن الطائرة ستصل إلى بيروت عصر اليوم، منوها إلى أن المساعدات التي ينقلها الكادر الطبي معه إلى لبنان تتضمن مواد هي: خيوط جراحية، وكانيولات، وإبر الحقن "سرنجات" وغيرها من المستلزمات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، إرسال شحنة المساعدات الطبية والفريق الطبي المتخصص لتقديم الدعم للشقيقة لبنان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية، سالم موسى، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا: "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، لوزير النقل، هيأنا طائرة مع كافة مستلزماتها وكذلك وزارة الصحة والبيئية بدورها هيئت المطلوب منها من مساعدات طبية".

© Photo / Iraqi Ministry of Health Advertisements جراحون عراقيون يصلون بيروت لتقديم الدعم، لبنان 5 أغسطس 2020

وأضاف موسى، أن الطائرة ستغادر من مطار بغداد الدولي بحدود الساعة الرابعة عصرا ً حسب التوقيت المحلي للعاصمة، بعد قليل، وعلى متنها كوادر صحية، ووفد رفيع المستوى يحمل مساعدات طبية إلى بيروت لتقديم الدعم للبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تهيئتها الشحنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشقيقة لبنان والفريق الطبي المختص والمزمع إرساله لتقديم الدعم الطبي للمصابين في بيروت.

© Photo / Iraqi Ministry of Health جراحون عراقيون يصلون بيروت لتقديم الدعم، لبنان 5 أغسطس 2020

ونوهت الصحة في بيان تلقته مراسلتنا، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم الدعم اللازم للشقيقة لبنان منذ سماع الحادثة يوم أمس الثلاثاء، واستجاب وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بشكل عاجل وإشرف بشكل عاجل على تهيئة المساعدات الطبية والفريق المختص الموفد إلى لبنان.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين، وتسبب في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة، وأعلن لبنان إثر ذلك الحداد لمدة ثلاثة أيام.