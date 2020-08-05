وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، جاء في بيان القوات المسلحة: "تعرب قيادة الجيش عن تعازيها الحارة لذوي شهداء الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ يوم أمس، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
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ودعت المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات في المنطقة المحيطة، التقيد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
وفي بيان منفصل نقلته شبكة "إم تي في"، قالت مديرية التوجيه: "تحذر قيادة الجيش جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد (الدرون) في منطقة بيروت بكاملها".
وأضاف أن ذلك يرجع للتأثير السلبي لهذه الطائرات على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.
هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، في حادث الأمس الذي خلف خسائر مادية وبشرية هائلة.
كما أعلنت "تولى السلطة العسكرية العليا فورًا، مهمة الحفاظ على الأمن وتوضع تحت تصرفها كافة الأجهزة، وتكليف الجيش لمسح الأضرار لبدء الدفع التعويضات لمستحقيها".
وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يصدر بيانا حول انفجار مرفأ بيروت ويحذر من الطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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