مصر... قبول دفعة من خريجي كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة... فيديو

ذكر موقع "مصراوي" أن الوزارة بدأت منذ أمس الثلاثاء، فتح باب قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الليسانس في الحقوق بأكاديمية الشرطة.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، صدق على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق، وفقا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.
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وعقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا بأكاديمية الشرطة، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2020، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".
وقال اللواء أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة.
وأضاف أن أبزر التيسيرات طباعة كتيب يحتوي على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق.
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