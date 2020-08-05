شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة نادرة.. مريض يسرق سيارة إسعاف من أحد المستشفيات بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله قيام مريض بسرقة سيارة إسعاف من أحد المستشفيات في المملكة. ووثق المقطع الذي التقطه مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، قيام المريض بمغافلة سائق سيارة الإسعاف وقام بقيادتها فيما حاول سائقها بمعاونة المسعفين فتح باب السيارة واللحاق به دون جدوى.

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