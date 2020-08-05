شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: إيداع الدفعة 33 في حسابات المستفيدين بعد 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن قرب إيداع دفعة الدورة 33 (شهر أغسطس 2020)في حسابات المستفيدين المؤهلين. Advertisements

وأكد “حساب المواطن” أنه تبقى فقط 5 أيام علىإيداع الدفعة الـ33، مشيراً إلى إمكانية التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هـــنا).

وجدَّد “حساب المواطن” التأكيد على أن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، وذلك ردًا على عدد من الاستفسارات التي وردته على موقع “تويتر”.

وأوضح البرنامج، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.