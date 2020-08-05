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شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة بلدي.. «الشؤون البلدية» توضح مميزات خدمة تصريح موقع موسمي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مميزات خدمة تصريح موقع موسمي؛ حيث تقدم تسهيلاً للأنشطة التجارية الموسمية في الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري للأفراد والمنشآت في موقع مؤقت.
وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع “تويتر”: “خدمة تصريح موقع موسمي هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من استخراج تصريح، لممارسة نشاط تجاري خلال موسم معين سواء كان موسمًا دينيً، سياحيًا أو ترفيهيًا».
وأكدت أنه يمكن الحصول على تصريح الخدمة إلكترونيًا عبر الرابط التالي:اضغط هنا.
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