بالوثيقة.. لماذا أهملت الحكومة اللبنانية تحذير مدير الجمارك؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، الأربعاء، أنه أرسل في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017 كتاباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه تحديد مصير كمية من نترات الأمونيوم موجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت، والتي يعتقد أنها السبب في الانفجار المهول الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

وقال ضاهر في الكتاب: «كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية اعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملاً بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطاً صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت». وأشار ضاهر الى أنه «وجهنا سابقاً 6 كتب للقاضي بأن المواد الموجودة خطرة وتشكل خطراً على المرفأ وعلى الجميع وطلبنا إعادة تصديرها الا أن هذا الأمر لم يحصل»، مشيرا إلى أنه نبه إلى الخطورة التي قد تنتج عن بقاء هذه الكمية على المكان الموجود فيه وعلى العاملين هناك.