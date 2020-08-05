«ألتري» أول مسرحية يكتبها روبوت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صمم باحثون من جامعة كارلوفا التشيكية مشروعاً متطوراً يدمج التعلم الآلي مع المسرح، نتجت عنه مسرحية من كتابة الروبوت بعنوان «ألتري»، للاحتفال بالذكرة المئوية لمسرحية الخيال العلمي «R.U.R» للكاتب التشيكي كارل تشابيك، التي ذكر فيها كلمة روبوت لأول مرة. ومن المتوقع عرض المسرحية أوائل العام المقبل.

وقال رودولف روزا، رئيس الباحثين: «الفكرة الرئيسية وراء دراستنا جاءت من المبتكر توماس ستودينيك، للتذكير بأول مسرحية ذكرت فيها كلمة روبوت عام 1921، ولتكون لحظة مهمة لها في الاحتفال بكتابة أول نص، ويعتقد توماس أن هذا يجب الاحتفال به بشكل صحيح، وصاغ فكرة تحويل القصة، منذ 100 عام كتب رجل مسرحية عن الروبوتات، ماذا لو كتب الروبوت اليوم مسرحية؟».

وقبل المشروع، استعرض الباحثون الأدبيات السابقة التي تستكشف إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أشكال فنية أخرى، بنموذج لغوي متدرب مسبقاً يسمى «جي بي تي -2»، وهو نموذج مفتوح المصدر طوره اتحاد «الذكاء الاصطناعي الموسع» الذي ينظمه إيلون ماسك، ودرب على كمية هائلة من النصوص الإنجليزية على الإنترنت.

وبمجرد تدريبه بشكل ملائم، يصبح النموذج قادراً على إكمال النصوص غير المكتملة باستخدام لغة مماثلة، وتغطية الموضوعات ذات الصلة.

مثلاً،عند تغذية «جي بي تي -2» بالفقرة الأولى من مقالة إخبارية، يحاول إنشاء بضع فقرات إضافية حول الموضوع باستخدام النص الحالي مع توليد جمل حول مفاهيم جديدة.

وقرر الباحثون تقسيم إنتاج مسرحيتهم إلى أجزاء فرعية عدة باستخدام نهج يطلق عليه الجيل الهرمي.

وقال روزا: إعداد النص يكتمل في سبتمبر/ أيلول بمراحله النهائية، وستؤديه فرقة مسرحية محترفة.

وأضاف «عندما لقنّا «جي بي تي -2» إعداد مشهد وبضعة أسطر من نصوص الدراما، ولّد خطوطاً أخرى بالأسلوب نفسه».