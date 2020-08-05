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وتابع البيان: "ناشد الاتحاد الذي يتخذ من بيروت مقرا مؤقتا له منذ 2013 الدول الشقيقة تقديم الدعم المادي والمعنوي للبنان، كما دعا المجالس والبرلمانات العربية للوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز محنته".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن 80 شخصا قتلوا فيما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري، أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد البرلماني العربي: نقف إلى جانب لبنان ليتجاوز محنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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