ذكر ذلك مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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وأضاف المصدر أن "أبو الغيط كان قد أطلق في وقت سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيا إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها".
وأكد المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية، وأيضا الدولية ذات الصلة.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بمد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدر حجمها بـ2750 طنا.
وأعلن المجلس الأعلى في اجتماعه، ليل أمس الثلاثاء، تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وأوصى بأن تتخذ أقسى العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الكارثة التي شهدتها بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يعتزم زيارة لبنان في غضون أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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