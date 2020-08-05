أفيخاي أدرعي: نأمل أن يلقى عرضنا تقديم المساعدة قبولا في لبنان

وكتب على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أمام هول المأساة التي طالت الشعب اللبناني بالانفجار المهول تتجمد المواقف وتزول حواجز الاختلاف لتسمو الإنسانية على كافة الاعتبارات".

وتابع: "نتضامن قلبا وقالبا مع عائلات الضحايا والمصابين، وعلى أمل أن يلقى عرضنا بالمساعدة قبولا"، مضيفا: "لا يسعنا الا أن نرسل إلى عاصمة الحرف رسالة سلام".

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بمد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدر حجمها بـ2750 طنا، حسب السلطات الرسمية.

وأعلن المجلس الدفاع في اجتماعه، ليل أمس الثلاثاء، تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وأوصى بأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الكارثة التي شهدتها بيروت.