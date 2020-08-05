أطباء مصر يوجهون رسالة للشعب اللبناني

وقالت النقابة في بيانها، "فُجعنـــا كما فُجع العالم كله بمشهد الانفجارات الدامي في البلد الشقيق لبنان".
وأضافت "تعرب نقابة أطباء مصر عن خالص تعازيها والمواساة للشعب اللبناني في مصابه الجلل".
وأكدت النقابة "على تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى حتى يخرج من محنته بسلام".
وتابعت "من جانبنا سنتواصل مع جميع الجهات المختصة لبحث أوجه الدعم الممكن، سائلين المولى أن يَمن بالشفاء التام على جرحى الحادث الأليم وأن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".
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كما تمنت أن "يتمكن لبنان الشقيق من عبور تلك المحنة بسلام وأن يحمى هذا البلد الجميل من كل مكروه".
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
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