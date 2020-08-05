طائرة عراقية على متنها أطباء ومساعدات تغادر نحو بيروت... صور

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية، سالم موسى، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، لوزير النقل، هيأنا طائرة مع كافة مستلزماتها وكذلك وزارة الصحة والبيئة بدورها هيأت المطلوب منها من مساعدات طبية".
© Photo / Iraqi Ministry of Health
طائرة عراقية على متنها أطباء ومساعدات تغادر نحو بيروت
وأضاف موسى، أن الطائرة ستغادر من مطار بغداد الدولي بحدود الساعة الرابعة عصرا حسب التوقيت المحلي للعاصمة، وعلى متنها كوادر صحية، ووفد رفيع المستوى يحمل مساعدات طبية إلى بيروت لتقديم الدعم للبنان.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تهيئتها الشحنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشقيقة لبنان والفريق الطبي المختص والمزمع إرساله لتقديم الدعم الطبي للمصابين في بيروت.
© Photo / Iraqi Ministry of Health
طائرة عراقية على متنها أطباء ومساعدات تغادر نحو بيروت
ونوهت الصحة في بيان تلقته مراسلتنا، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم الدعم اللازم للشقيقة لبنان منذ سماع الحادثة يوم أمس الثلاثاء، واستجاب وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بشكل عاجل وأشرف بشكل عاجل على تهيئة المساعدات الطبية والفريق المختص الموفد إلى لبنان.
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