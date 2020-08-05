ارتفاع حصيلة الضحايا المصريين في انفجار بيروت

أعلنت سفارة مصر في لبنان، وفاة المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، من مركز سمنود بمحافظة الغربية شمالي مصر، الذي كان مفقودا إثر تفجير مرفأ بيروت، بحسب صحيفة "الوطن".

© REUTERS / Mohamed Azakir

وقالت السفارة إنها تلقت نبأ وفاته اليوم، جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وأعلنت سفارة مصر في لبنان، اليوم الأربعاء، وفاة ثاني مواطن مصري في لبنان، بسبب انفجار بيروت.

ونعت السفارة في بيان لها، المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، من مركز سمنود محافظة الغربية، شمالي مصر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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يشار إلى وفاة المواطن المصري إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبة، من مركز سمنود أيضا، في محافظة الغربية، الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار.

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.

كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.